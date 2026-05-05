Resultado MiLoto hoy 5 de mayo de 2026: hay un nuevo ganador de $ 120 millones

En el sorteo 531 de MiLoto, realizado este martes 5 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. La combinación XXXX entrego varios ganadores. Además, el resultado impacta directamente el acumulado, que continúa siendo uno de los principales atractivos del juego para los próximos sorteos.

Detalles del premio mayor y acumulado

El premio principal del sorteo alcanzó los $120.000.000, entregados a un único ganador con cinco aciertos.

Este incremento mantiene el atractivo del juego para los próximos días, especialmente entre quienes buscan convertirse en el siguiente gran ganador.

Distribución de premios y número de ganadores

El sorteo también dejó miles de ganadores en diferentes categorías:



5 aciertos: 1 ganador – $120.000.000

4 aciertos: 45 ganadores – $331.900 por ganador

3 aciertos: 1.014 ganadores – $23.900 por ganador

2 aciertos: 9.095 ganadores – $4.000 por ganador

En total, el sorteo registró 10.155 ganadores y entregó una premiación total de $235.550.100.



¿Qué significa este resultado para los jugadores?

El hecho de que el premio mayor haya sido entregado reinicia parcialmente la dinámica del acumulado, pero lo mantiene en una cifra atractiva de $120 millones, lo que suele incentivar una alta participación en los próximos sorteos.

Publicidad

MiLoto continúa consolidándose como una de las opciones más populares en Colombia por su frecuencia de sorteos y oportunidades de ganar.

Recomendación importante para jugadores

Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.