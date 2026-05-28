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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado MiLoto, último sorteo jueves 28 de mayo de 2026

Resultado MiLoto, último sorteo jueves 28 de mayo de 2026

MiLoto realizó este jueves 28 de mayo de 2026 el sorteo 544. Conozca los números ganadores, la cantidad de premiados y el nuevo acumulado.

MiLoto
MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

En el sorteo 544 de MiLoto, realizado este jueves 28 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. El resultado del sorteo fue: 08 - 37 - 38 - 15 - 05.

Recomendación importante para jugadores

Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.

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