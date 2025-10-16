Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y atractivos de Colombia.

Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con la fascinación del zodiaco, brindando a los jugadores una experiencia única que une suerte y estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La popularidad del Super Astro Sol se debe a su mecánica sencilla y a las múltiples formas de participar:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para probar la suerte y la conexión con el signo elegido.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a todos los presupuestos, con montos de participación flexibles:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni daños.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

solo se necesitan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de emoción, astrología y accesibilidad, el Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo diversión y oportunidades de ganar cada día.