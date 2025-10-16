Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y atractivos de Colombia.
Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con la fascinación del zodiaco, brindando a los jugadores una experiencia única que une suerte y estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
Número ganador del Super Astro Sol
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
La popularidad del Super Astro Sol se debe a su mecánica sencilla y a las múltiples formas de participar:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para probar la suerte y la conexión con el signo elegido.
Valores de las apuestas
El Super Astro Sol se adapta a todos los presupuestos, con montos de participación flexibles:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.
Cómo reclamar un premio
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:
- Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni daños.
- Documento de identidad original y fotocopia legible.
Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Con su combinación de emoción, astrología y accesibilidad, el Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo diversión y oportunidades de ganar cada día.