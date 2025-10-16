En vivo
Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy jueves 16 de octubre de 2025.

Super Astro Sol cambia su horario de juego desde julio
Foto: Super Astro Sol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y atractivos de Colombia.

Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con la fascinación del zodiaco, brindando a los jugadores una experiencia única que une suerte y estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La popularidad del Super Astro Sol se debe a su mecánica sencilla y a las múltiples formas de participar:

  1. Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente.
  4. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para probar la suerte y la conexión con el signo elegido.

Valores de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a todos los presupuestos, con montos de participación flexibles:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni daños.
  • Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se aplican requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de emoción, astrología y accesibilidad, el Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo diversión y oportunidades de ganar cada día.

