Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más atractivos y originales de Colombia. Su propuesta innovadora combina la emoción del chance tradicional con el misterioso y fascinante mundo del zodiaco, logrando conquistar a miles de jugadores en todo el país.

Cada apuesta invita a poner a prueba la suerte guiada por el signo zodiacal y la energía de las estrellas.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el (en minutos-). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La gran popularidad del Super Astro Sol radica en su facilidad para jugar y en las diversas opciones que ofrece para participar. Cualquier persona puede hacerlo siguiendo unos pasos sencillos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades para poner a prueba la suerte y la conexión con el signo zodiacal elegido.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego pensado para todos los bolsillos, ya que ofrece flexibilidad en los montos de participación. Los valores permitidos son los siguientes:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un proceso seguro y transparente para cada jugador.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un procedimiento rápido y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni daños.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se aplican ciertos requisitos adicionales:

