Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y atractivos de Colombia. Su popularidad se debe a la combinación perfecta entre la emoción del chance tradicional y la magia del zodiaco, permitiendo que los jugadores conecten su suerte con las estrellas cada tarde.



Número ganador de Super Astro Luna hoy, lunes 20 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 20 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El encanto del Super Astro Sol radica en su dinámica sencilla, que une la suerte numérica con los signos zodiacales. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos a la vez.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo a los participantes más oportunidades de tentar la suerte y descubrir si el universo conspira a su favor.



Valor de las apuestas

Uno de los mayores atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que permite participar con montos cómodos para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad, transparencia y confianza en cada participación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso fácil y seguro. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

