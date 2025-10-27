Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia. Su popularidad se debe a una propuesta que fusiona la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de “alinear su suerte con las estrellas” cada tarde.



Número ganador Super Astro Sol hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La dinámica del Super Astro Sol es sencilla y entretenida. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, que puede ir de 0000 a 9999.

Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción de jugar con “Todos los signos”, usando el mismo número para las doce posibilidades.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando así las oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, asegurando un proceso confiable y seguro.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio en el Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

