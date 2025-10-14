Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos y originales de Colombia, destacando por su propuesta innovadora que mezcla la emoción del chance tradicional con el fascinante mundo del zodiaco. Esta combinación ha conquistado a miles de jugadores que disfrutan de apostar guiados por su signo y la buena energía de las estrellas.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 14 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La popularidad del Super Astro Sol radica en su sencillez y en las múltiples opciones de participación. Cualquier persona puede jugar siguiendo unos pasos muy simples:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para poner a prueba la suerte y la conexión con el signo zodiacal.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego diseñado para todos los bolsillos, gracias a su flexibilidad en los montos de participación:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada apuesta.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Super Astro Sol es un proceso sencillo y confiable. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni daños.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se aplican ciertos requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y el formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: se exigen los documentos básicos, el formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, garantizando rapidez y seguridad para los afortunados ganadores.