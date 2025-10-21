Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y atractivos de Colombia. Su popularidad se debe a la combinación perfecta entre la emoción del chance tradicional y la magia del zodiaco, permitiendo que los jugadores conecten su suerte con las estrellas cada tarde.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol combina el azar de los números con la magia del zodiaco, ofreciendo una experiencia de juego sencilla y entretenida. Para participar, los jugadores deben seguir una dinámica muy fácil:



Elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco, entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades para que los jugadores pongan a prueba su suerte y vean si el universo les sonríe.



Valor de las apuestas

Uno de los grandes atractivos del Super Astro Sol es que se adapta a todos los bolsillos, permitiendo participar con montos accesibles:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad, transparencia y confianza en cada participación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso ágil y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

