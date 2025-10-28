Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su atractivo radica en la combinación del clásico chance con el fascinante mundo del zodiaco, creando una experiencia que mezcla intuición, suerte y astrología.

Cada tarde, miles de jugadores en todo el país ponen a prueba su intuición al elegir un número y un signo zodiacal, soñando con convertirse en los próximos ganadores.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La magia del Super Astro Sol está en su mecánica sencilla, pero diferente a cualquier otro juego. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción “Todos los signos”, que utiliza el mismo número para las doce combinaciones posibles.

Finalmente, el participante define el valor de su apuesta, pudiendo realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ampliando así las oportunidades de ganar y consolidando su popularidad entre los amantes del chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se destaca por ser un juego accesible y flexible, pensado para ajustarse a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un proceso seguro, transparente y confiable.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

