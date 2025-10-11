En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy sábado 11 de octubre de 2025.

Chance del Super Astro Sol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la magia del zodiaco.

Su propuesta, que une números y signos astrológicos, ofrece una experiencia divertida, intuitiva y cargada de buena energía para quienes disfrutan probar suerte bajo la influencia de las estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 11 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El éxito del Super Astro Sol radica en su sencillez y en las múltiples formas de participar. Cualquier persona puede jugar siguiendo estos pasos:

  1. Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
  4. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando a los jugadores más oportunidades para poner su suerte —y su signo— a prueba.

Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todos los presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).
  • Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se aplican estos requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su mezcla de emoción, suerte y astrología, el Super Astro Sol sigue brillando entre los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada tarde una oportunidad para ganar y dejar el destino en manos de los astros.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
