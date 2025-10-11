Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la magia del zodiaco.
Su propuesta, que une números y signos astrológicos, ofrece una experiencia divertida, intuitiva y cargada de buena energía para quienes disfrutan probar suerte bajo la influencia de las estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 11 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
El éxito del Super Astro Sol radica en su sencillez y en las múltiples formas de participar. Cualquier persona puede jugar siguiendo estos pasos:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando a los jugadores más oportunidades para poner su suerte —y su signo— a prueba.
Valores de las apuestas
El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todos los presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.
Cómo reclamar un premio
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).
- Documento de identidad original y una fotocopia legible.
Según el valor del premio, se aplican estos requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.
Con su mezcla de emoción, suerte y astrología, el Super Astro Sol sigue brillando entre los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada tarde una oportunidad para ganar y dejar el destino en manos de los astros.