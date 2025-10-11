Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la magia del zodiaco.

Su propuesta, que une números y signos astrológicos, ofrece una experiencia divertida, intuitiva y cargada de buena energía para quienes disfrutan probar suerte bajo la influencia de las estrellas. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 11 de octubre de 2025 es el ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El éxito del Super Astro Sol radica en su sencillez y en las múltiples formas de participar. Cualquier persona puede jugar siguiendo estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando a los jugadores más oportunidades para poner su suerte —y su signo— a prueba.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad y transparencia en cada apuesta.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su mezcla de emoción, suerte y astrología, el Super Astro Sol sigue brillando entre los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada tarde una oportunidad para ganar y dejar el destino en manos de los astros.