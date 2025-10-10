Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, combinando la emoción del chance tradicional con el encanto del zodiaco.

Su propuesta única une los números con los signos astrológicos, ofreciendo una experiencia divertida, intuitiva y llena de buenas energías para quienes creen en la suerte y en las estrellas. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

La popularidad del Super Astro Sol se debe a su mecánica sencilla y a las múltiples formas de participar. Cualquier persona puede jugar siguiendo estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo a los apostadores más oportunidades de probar su suerte y dejar todo en manos del destino.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza una experiencia segura y confiable para los jugadores.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, los requisitos adicionales son los siguientes:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

El Super Astro Sol sigue brillando como una de las opciones favoritas entre los colombianos, ofreciendo no solo la emoción del juego, sino también el toque místico del zodiaco que lo hace único en su tipo.