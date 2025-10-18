Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y fascinantes de Colombia.

Su éxito radica en la manera en que combina la emoción del chance tradicional con la magia del zodiaco, permitiendo que los jugadores conecten su suerte con las estrellas cada tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 18 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El encanto de este juego está en su dinámica simple, que une la suerte numérica con los signos zodiacales. Los jugadores pueden participar siguiendo estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte y ver si el destino se alinea con el signo elegido.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite participar con montos cómodos para todo tipo de apostadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando seguridad, transparencia y confianza en cada participación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando en el panorama de los juegos de chance colombianos, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte y el universo se unan a favor de los jugadores.