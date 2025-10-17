En vivo
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy viernes 17 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 17 de oct, 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y fascinantes de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la influencia del zodiaco.

Su propuesta única ha conquistado a miles de jugadores que, cada tarde, buscan conectar su suerte con las estrellas. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 17 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El éxito del Super Astro Sol radica en su mecánica sencilla y emocionante, que une la suerte con los signos zodiacales. Los jugadores pueden participar siguiendo estos pasos:

  1. Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. Activar la opción “Todos los signos”, para jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
  4. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte y comprobar si el destino está alineado con el signo elegido.

Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todo tipo de apostadores. Los valores de participación son los siguientes:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad, confianza y transparencia en cada participación.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso simple y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).
  • Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
  • Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando como uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte y el universo se alineen a favor de los jugadores.

