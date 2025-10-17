Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y fascinantes de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la influencia del zodiaco.

Su propuesta única ha conquistado a miles de jugadores que, cada tarde, buscan conectar su suerte con las estrellas. Vea aquí el sorteo en vivo:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El éxito del Super Astro Sol radica en su mecánica sencilla y emocionante, que une la suerte con los signos zodiacales. Los jugadores pueden participar siguiendo estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, para jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte y comprobar si el destino está alineado con el signo elegido.



Valores de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todo tipo de apostadores. Los valores de participación son los siguientes:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad, confianza y transparencia en cada participación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso simple y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando como uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte y el universo se alineen a favor de los jugadores.