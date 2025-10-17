Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y fascinantes de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con la influencia del zodiaco.
Su propuesta única ha conquistado a miles de jugadores que, cada tarde, buscan conectar su suerte con las estrellas. Vea aquí el sorteo en vivo:
Número ganador del Super Astro Sol
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 17 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
El éxito del Super Astro Sol radica en su mecánica sencilla y emocionante, que une la suerte con los signos zodiacales. Los jugadores pueden participar siguiendo estos pasos:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, para jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofreciendo más oportunidades para tentar la suerte y comprobar si el destino está alineado con el signo elegido.
Valores de las apuestas
El Super Astro Sol es un juego accesible y flexible, pensado para todo tipo de apostadores. Los valores de participación son los siguientes:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad, confianza y transparencia en cada participación.
Cómo reclamar un premio
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso simple y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).
- Documento de identidad original y una fotocopia legible.
Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Con su combinación de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando como uno de los juegos de chance favoritos en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para que la suerte y el universo se alineen a favor de los jugadores.