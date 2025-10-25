Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con el atractivo del zodiaco.

Cada tarde, miles de jugadores prueban su suerte apostando a un número y a un signo zodiacal, en un formato que mezcla intuición, astrología y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El encanto del Super Astro Sol está en su mecánica simple pero diferente, que combina suerte y astrología. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, usando el mismo número para las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que amplió las oportunidades de ganar y consolidó su popularidad entre los aficionados al chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y flexible, diseñado para ajustarse a todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso seguro, transparente y confiable.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite sencillo y ágil. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de azar, astrología y emoción diaria, el Super Astro Sol sigue brillando entre los juegos de chance en Colombia, ofreciendo una forma única de alinear la suerte con las estrellas y vivir la ilusión de ganar bajo el signo del éxito.