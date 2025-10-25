Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con el atractivo del zodiaco.
Cada tarde, miles de jugadores prueban su suerte apostando a un número y a un signo zodiacal, en un formato que mezcla intuición, astrología y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
Resultado del Super Astro Sol
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
¿Cómo se juega el Super Astro Sol?
El encanto del Super Astro Sol está en su mecánica simple pero diferente, que combina suerte y astrología. Para participar, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, usando el mismo número para las doce combinaciones posibles.
- Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que amplió las oportunidades de ganar y consolidó su popularidad entre los aficionados al chance.
Valor de las apuestas
El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y flexible, diseñado para ajustarse a todos los presupuestos:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso seguro, transparente y confiable.
Cómo reclamar un premio
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite sencillo y ágil. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
- Documento de identidad original y fotocopia legible.
Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Con su mezcla de azar, astrología y emoción diaria, el Super Astro Sol sigue brillando entre los juegos de chance en Colombia, ofreciendo una forma única de alinear la suerte con las estrellas y vivir la ilusión de ganar bajo el signo del éxito.