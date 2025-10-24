Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su éxito se debe a una propuesta que combina la emoción del chance tradicional con la magia de los signos zodiacales, permitiendo a los jugadores “alinear su suerte con las estrellas” cada tarde.

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 24 de octubre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El atractivo del Super Astro Sol radica en su dinámica sencilla y entretenida. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999). Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de jugar con “Todos los signos”, utilizando el mismo número para las doce posibilidades. Definir el valor de la apuesta, pudiendo realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible, diseñado para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un proceso confiable y seguro.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

