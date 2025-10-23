Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.
Su éxito radica en una propuesta única que mezcla la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de alinear su suerte con las estrellas cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
Resultado del Super Astro Sol
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Cómo se juega el Super Astro Sol
El atractivo del Super Astro Sol está en su dinámica simple y entretenida, que combina el azar numérico con el poder simbólico de los signos del zodiaco. Participar es muy fácil y solo requiere seguir unos pocos pasos:
- Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo zodiacal, entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades para que los apostadores pongan a prueba su suerte y descubran si el universo conspira a su favor.
Valor de las apuestas
El Super Astro Sol es un juego accesible, pensado para todos los presupuestos. Los valores permitidos son:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Los tiquetes se adquieren en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso confiable, transparente y seguro para cada jugador.
Cómo reclamar un premio
Cobrar un premio del Super Astro Sol es un trámite rápido y sin complicaciones. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
- Documento de identidad original y una fotocopia legible.
De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).
Con su mezcla de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando como uno de los juegos de chance favoritos de los colombianos, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para que la suerte y las estrellas se alineen a favor de sus jugadores.