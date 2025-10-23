Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.

Su éxito radica en una propuesta única que mezcla la emoción del chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de alinear su suerte con las estrellas cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El atractivo del Super Astro Sol está en su dinámica simple y entretenida, que combina el azar numérico con el poder simbólico de los signos del zodiaco. Participar es muy fácil y solo requiere seguir unos pocos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal, entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades para que los apostadores pongan a prueba su suerte y descubran si el universo conspira a su favor.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible, pensado para todos los presupuestos. Los valores permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se adquieren en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso confiable, transparente y seguro para cada jugador.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Super Astro Sol es un trámite rápido y sin complicaciones. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol sigue brillando como uno de los juegos de chance favoritos de los colombianos, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para que la suerte y las estrellas se alineen a favor de sus jugadores.