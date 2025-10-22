Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y atractivos de Colombia. Su popularidad se debe a la combinación perfecta entre la emoción del chance tradicional y la magia del zodiaco, permitiendo que los jugadores conecten su suerte con las estrellas cada tarde.



Número ganador de Astro Sol hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol se destaca por su dinámica sencilla, que combina la suerte numérica con los signos zodiacales. Los jugadores pueden participar siguiendo estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Activar la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades para que los participantes descubran si la suerte y el universo están de su lado.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad, permitiendo que jugadores de distintos presupuestos puedan participar:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad, transparencia y confianza en cada participación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni daños).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

