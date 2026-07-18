Resultados de Baloto y Revancha del 18 de julio de 2026: números ganadores del sorteo 2.684

El sorteo número 2.684 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 18 de julio de 2026, dejó un balance de miles de ganadores en las categorías de premios menores, y a muchos expectantes por los premios mayores de ambos juegos de azar. Como consecuencia de esto, las bolsas acumuladas para el próximo sorteo experimentaron un incremento en sus montos totales.

Durante esta jornada, se registró una participación masiva que distribuyó millones de pesos en premios secundarios a lo largo del territorio nacional, consolidando la expectativa para las próximas fechas de juego.

Resultados del sorteo de Baloto

En el juego principal de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $48.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por las balotas amarillas XX, XX, XX, XX, XX y la súper balota roja con el número XX. (en minutos)



A pesar de que ningún participante logró acertar la totalidad de los números para llevarse el premio mayor, la jornada reportó miles de ganadores en las distintas categorías secundarias, con una premiación total distribuida de $214.011.900 pesos.

Resultados del sorteo de Revancha

Por su parte, el sorteo de Revancha del 18 de julio de 2026, que jugaba con un acumulado de $8.000 millones de pesos, arrojó la combinación ganadora de las balotas XX, XX, XX, XX, XX y la súper balota con el número XX. (en minutos)

Publicidad

Al igual que en el sorteo de Baloto, la categoría de cinco aciertos más la súper balota no registró ganadores. Sin embargo, el sorteo sumó miles de ganadores en las categorías inferiores, distribuyendo una premiación total de $89.503.500 pesos.

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para reclamar tu premio, se debe presentar el tiquete original completamente diligenciado en un punto físico. Si se compró por internet, descárgalo desde el correo electrónico o en "Mis Apuestas" en baloto.com, imprimirlo y acercarse a un punto físico para realizar el cobro.