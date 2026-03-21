Resultados de Baloto y Revancha sorteo de hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo 2.633 de Baloto y Revancha, realizado el sábado, 21 de marzo de 2026, dejaron nuevamente los premios mayores acumulados, aumentando las expectativas para el próximo sorteo programado para el lunes, 23 de marzo.



Números ganadores de Baloto hoy, sábado 21 de marzo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del juego Baloto, los números ganadores fueron: en minutos.



Números ganadores de Revancha hoy, sábado 21 de marzo de 2026

En el juego adicional Revancha, los números ganadores del mismo sorteo fueron: en minutos.



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el lunes 23 de marzo de 2026, con acumulados de $26.800 millones en Baloto y $17.900 millones en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.