Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 21 de marzo de 2026

La jornada de sorteos de este sábado 21 de marzo de 2026 dejó nuevos millonarios en el país, con resultados destacados en la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos de Baloto y Revancha.

Mientras algunos premios mayores cayeron, otros continúan acumulándose, lo que incrementa la expectativa entre los apostadores.



Lotería de Boyacá: premio mayor y secos

En el sorteo 4616 de la Lotería de Boyacá, el premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 1990 de la serie 044. Además, se entregó un premio adicional de seis cifras por un automóvil último modelo con el número 194 - 880.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 1990 de la serie 044.

Entre los secos más destacados se encuentran:



$1.000 millones: 5241 – serie 281

$400 millones: 6157 – serie 418

$300 millones: 9868 – serie 052

$100 millones: 6713 – serie 192

También se entregaron varios premios de $50, $20 y $10 millones a diferentes números y series en todo el país.

Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Lotería del Cauca: resultado del premio mayor

Por su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo 2603, cuyo premio mayor de $8.000 millones fue para el número 0014 de la serie 257.



El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 0014 de la serie 257.

Al cierre de esta edición, la entidad no había publicado el listado completo de los premios secos correspondientes a este sorteo.



Baloto y Revancha: resultados y acumulados

En el sorteo 2.633 de Baloto, los números ganadores fueron 32, 33, 21, 10 y 07, con la Superbalota 02.

En Revancha, los números fueron 42, 24, 33, 39 y 23, con la Superbalota 13. Por ahora, no se registraron ganadores del premio principal.



Próximos sorteos y acumulados

Tras estos resultados, los acumulados se mantienen como principal atractivo para los jugadores. El próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el lunes 23 de marzo de 2026, con premios estimados de $28.400 millones y $18.700 millones, respectivamente.