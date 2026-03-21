Lotería del Cauca hoy, sábado 21 de marzo: premio mayor de $8.000 millones y secos

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2603 la noche de hoy sábado 21 de marzo de 2026, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Acontinuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor de la Lotería del Cauca deben dirigirse a la Oficina Comercial de la entidad con el billete o las fracciones ganadoras. Además, es necesario presentar el RUT, una certificación de la cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. En este proceso se verifica la autenticidad del billete y se elabora un acta que permite iniciar el pago del premio de forma segura.

En el caso de obtener una aproximación, el premio puede reclamarse directamente con el lotero de confianza. El ganador tiene la opción de recibir el dinero o cambiar las fracciones por nuevos billetes para continuar participando.

Para premios superiores a $2.036.000, los cuales están sujetos a retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN junto con una copia de la cédula de ciudadanía al momento de hacer el trámite.



Si el premio corresponde a un seco, el ganador puede acercarse a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá entregar el dinero de inmediato o registrar los datos del ganador para validar el billete con la Lotería del Cauca antes de efectuar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión a través de Canal UNO. Recuerde: el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia.