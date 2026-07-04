Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 4 de julio de 2026: número ganador del sorteo 2618

a Lotería del Cauca juega hoy sábado 4 de julio de 2026 su sorteo número 2618. Este tradicional juego de azar en Colombia ofrece un millonario plan de premios encabezado por una bolsa principal de $8.000 millones de pesos, atrayendo la atención de miles de compradores en todo el país.

Premio mayor de la Lotería del Cauca hoy: sorteo 2618

El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:

Número: (en minutos)

Serie:



El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo 2618 puso en juego importantes secos que benefician a apostadores en diferentes departamentos colombianos.

Publicidad

Revise detenidamente las fracciones de su billete para confirmar si es el ganador de alguna de las siguientes categorías de premios secos:

Recomendaciones oficiales para reclamar los premios

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 4 de julio de 2026.

Publicidad

Si su número y serie coinciden con alguno de los premios entregados, la entidad aconseja verificar los resultados a través de sus medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.