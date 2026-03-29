Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto hoy 28 de marzo de 2026

El sábado 28 de marzo de 2026 fue una jornada clave para los juegos de azar en Colombia, con varios sorteos que captaron la atención de miles de apostadores en todo el país. Loterías tradicionales y sorteos extraordinarios entregaron millonarios premios, consolidando este día como uno de los más esperados por quienes siguen de cerca los resultados.

Más allá de las cifras ganadoras, estos sorteos representan una oportunidad constante para quienes participan con la ilusión de cambiar su vida. A continuación, los principales resultados y detalles de las loterías que jugaron este sábado.



Lotería de Boyacá hoy, resultados último sorteo sábado 28 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4617 bajo la organización del gobierno departamental, manteniéndose como una de las más tradicionales del país. En esta edición, se entregó un premio mayor de $15.000 millones, además de una amplia bolsa de premios en diferentes categorías.

El número ganador del premio mayor fue el 6924 de la serie 282, resultado que dejó a un nuevo millonario y generó gran expectativa entre los participantes que siguen este sorteo semana a semana.

Lotería del Cauca hoy, resultados último sorteo sábado 28 de marzo de 2026

Por su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo número 2604, ofreciendo un premio mayor de $8.000 millones junto a múltiples premios secos que ampliaron las oportunidades de ganar.



El resultado principal de la jornada fue el número 8606 de la serie 057, cifra que se convirtió en la más buscada por los jugadores tras la publicación oficial del sorteo.



Extra de Colombia hoy: resultados del último sorteo de este 28 de marzo de 2026

El Extra de Colombia volvió a posicionarse como uno de los sorteos más destacados del calendario nacional, gracias a su alta bolsa de premios que supera los $36.700 millones.

En el sorteo realizado este sábado 28 de marzo de 2026, el premio mayor de $15.000 millones quedó en manos del número 4716 de la serie 470, consolidándose como uno de los resultados más relevantes de la jornada.



Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El Baloto y Revancha, en su sorteo número 2.636, también hicieron parte de la jornada, dejando ganadores en distintas categorías y acumulados que continúan creciendo para próximos sorteos.



Resultados del Baloto del 28 de marzo de 2026: los números ganadores del Baloto fueron: 16 - 25 - 41 - 07 - 42 y la Superbalota 08.

Resultados de la Revancha del 28 de marzo de 2026: en el caso de la Revancha, los números ganadores fueron: 38 - 24 - 37 - 40 - 42 y la Superbalota 07.