Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026, números ganadores

Miles de jugadores en Bogotá y Cundinamarca consultan diariamente los resultados de Dorado Noche, uno de los chances más reconocidos de la región. El sorteo, operado por Paga Todo, ofrece distintas modalidades de apuesta que permiten participar con diferentes combinaciones numéricas y acceder a premios de alto valor.
Gracias a su popularidad, el juego se mantiene entre las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte durante fines de semana y días festivos.
Resultado del Dorado Noche hoy 23 de mayo de 2026
Resultado del Dorado Noche hoy 23 de mayo de 2026
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Cómo funciona el chance Dorado Noche
El Dorado Noche consiste en elegir una combinación de números con el objetivo de acertar el resultado oficial del sorteo. Los participantes pueden jugar con cuatro cifras completas o seleccionar apuestas parciales basadas en las últimas cifras del número ganador.
Esta variedad de modalidades amplía las posibilidades de obtener premios según el tipo de apuesta realizada.
Modalidades de juego disponibles
4 cifras directo
El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.
4 cifras combinado
Premia a quienes coincidan con las cuatro cifras, sin importar el orden.
3 últimas cifras directo
Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
3 últimas cifras combinado
Se gana acertando las tres cifras finales en cualquier orden.
2 últimas cifras o pata
La apuesta se enfoca en acertar únicamente las dos últimas cifras del resultado.
1 cifra o uña
Premia a quienes acierten solo la última cifra del sorteo.
Premios del Dorado Noche
El valor de los premios depende tanto de la modalidad elegida como del monto apostado por cada participante.
Los pagos establecidos para este chance son los siguientes:
- 4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.
- 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo apostado.
- 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces lo jugado.
- 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.
- 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
- 1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.
Horarios del sorteo Dorado Noche
El Dorado Noche realiza sorteos durante sábados, domingos y días festivos.
Los horarios oficiales son:
- Sábados: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.
Los jugadores también pueden consultar los resultados oficiales en los puntos autorizados de Paga Todo y plataformas habilitadas para este servicio.
Requisitos para reclamar premios
Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben reclamarse en sus puntos autorizados, cumpliendo con las condiciones establecidas por la compañía.
Para realizar el trámite, los ganadores deben:
- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.
- Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.