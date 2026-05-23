En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Yulixa Toloza
Ataque sede Paloma Valencia
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026, números ganadores

Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, sábado 23 de mayo de 2026, números ganadores

Consulte aquí el resultado del Dorado Noche de hoy 23 de mayo y conozca cómo reclamar los premios del popular chance en Bogotá y Cundinamarca.

Dorado Noche (2).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

Miles de jugadores en Bogotá y Cundinamarca consultan diariamente los resultados de Dorado Noche, uno de los chances más reconocidos de la región. El sorteo, operado por Paga Todo, ofrece distintas modalidades de apuesta que permiten participar con diferentes combinaciones numéricas y acceder a premios de alto valor.

Gracias a su popularidad, el juego se mantiene entre las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte durante fines de semana y días festivos.

Resultado del Dorado Noche hoy 23 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 23 de mayo fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participaron.

  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Cómo funciona el chance Dorado Noche

El Dorado Noche consiste en elegir una combinación de números con el objetivo de acertar el resultado oficial del sorteo. Los participantes pueden jugar con cuatro cifras completas o seleccionar apuestas parciales basadas en las últimas cifras del número ganador.

Esta variedad de modalidades amplía las posibilidades de obtener premios según el tipo de apuesta realizada.

Modalidades de juego disponibles

  • 4 cifras directo

    El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

  • 4 cifras combinado

    Premia a quienes coincidan con las cuatro cifras, sin importar el orden.

  • 3 últimas cifras directo

    Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

  • 3 últimas cifras combinado

    Se gana acertando las tres cifras finales en cualquier orden.

  • 2 últimas cifras o pata

    La apuesta se enfoca en acertar únicamente las dos últimas cifras del resultado.

  • 1 cifra o uña

    Premia a quienes acierten solo la última cifra del sorteo.

Premios del Dorado Noche

Publicidad

El valor de los premios depende tanto de la modalidad elegida como del monto apostado por cada participante.

Los pagos establecidos para este chance son los siguientes:

  • 4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces lo jugado.
  • 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
  • 1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.

Horarios del sorteo Dorado Noche

El Dorado Noche realiza sorteos durante sábados, domingos y días festivos.

Publicidad

Los horarios oficiales son:

  • Sábados: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Los jugadores también pueden consultar los resultados oficiales en los puntos autorizados de Paga Todo y plataformas habilitadas para este servicio.

Requisitos para reclamar premios

Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben reclamarse en sus puntos autorizados, cumpliendo con las condiciones establecidas por la compañía.

Para realizar el trámite, los ganadores deben:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Noche

Chances y Loterías

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad