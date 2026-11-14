Resultados Extra de Colombia del 14 de noviembre de 2026, número ganador y premios secos

El Extra de Colombia realizó este sábado 14 de noviembre de 2026 el sorteo extraordinario número 0023. El número ganador del premio extramillonario de $15.000 millones fue el:1230, con la serie 020.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados para el sorteo, el resultado fue registrado a las 11:00 de la noche.

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Además del premio mayor, el Extra de Colombia entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones y uno de $200 millones.

Premios secos mayores del Extra de Colombia

Entre los principales resultados del sorteo del sábado 31 de octubre aparecen los siguientes números y series:



A continuación, los resultados oficiales del sorteo 0023 del Extra de Colombia, jugado el sábado 14 de noviembre de 2026, cuyo premio mayor de 15.000 millones de pesos cayó en el número 1230 con la serie 020. Antes de reclamar cualquier premio, es importante que reconfirme sus números en los canales oficiales de la lotería, como su página webwww.extradecolombia.com.co, o con su distribuidor autorizado, ya que la información publicada puede tener errores de transcripción y solo el boletín oficial tiene validez para el pago.

El Sorteo Extraordinario de Colombia llega con un Plan de Premios superior a $36.700 millones, diseñado para que las personas tengan más formas de ganar, desde el Premio Mayor hasta múltiples aproximaciones y premios por terminaciones y series.

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Aproximaciones al Premio Mayor (con serie)

En 2026 también ganas por aproximarse al resultado del Mayor con la serie, con categorías como Mayor invertido, tres primeras, tres últimas, combinaciones y más opciones por terminaciones.

Aproximaciones al Mayor (diferente serie)

Y si no coincide la serie, ¡igual hay oportunidades! Incluye premios por mayor diferente serie, terminaciones, combinaciones y rangos como dos últimas, dos primeras, dos del centro, última, entre otros.

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¿Cómo se ganan los bonos?

El billete (físico) o ticket (virtual) tiene: un número de 4 cifras, y una serie de 3 cifras.

La persona gana Bono Casa, Bono Carro, Bono Viaje o Bono Moto si el número (4 cifras) + serie (3 cifras) coinciden en el orden exacto con el resultado del lanzamiento adicional correspondiente a cada bono. Aplica tanto para canal tradicional (físico) como para canales en línea/virtual.

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