Resultados Extra de Colombia del 19 de septiembre de 2026: números ganadores y premios secos

El Extra de Colombia realizó este sábado 19 de septiembre de 2026 el sorteo extraordinario número 0021, correspondiente al convenio con el Sorteo Villa Republicana de Chiquinquirá. El número ganador del premio extramillonario de $15.000 millones fue el 4137, con la serie 421.

De acuerdo con los resultados oficiales publicados para el sorteo, el premio mayor corresponde al número 4137, serie 421. El resultado fue registrado en el sorteo realizado a las 11:00 de la noche.

Además del premio mayor, el Extra de Colombia entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones y uno de $200 millones.

Número ganador del premio mayor

Número: 4137

Serie: 421

Premio: $15.000 millones



El sorteo también contempló un premio invertido de $78 millones, correspondiente al número 7314, serie 421.

Premios secos mayores del Extra de Colombia

Entre los principales resultados del sorteo del 19 de septiembre aparecen los siguientes números y series:

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$1.000 millones: 9899, serie 482

$500 millones: 5843, serie 033

$300 millones: 2969, serie 124

$200 millones: 7866, serie 213

$100 millones: 9930, serie 319

Estos resultados hacen parte de los premios secos mayores contemplados en el sorteo extraordinario.

Premios secos de $20 millones

El Extra de Colombia también sorteó 10 premios secos de $20 millones:

4331, serie 245

1788, serie 513

3156, serie 314

4913, serie 076

1867, serie 279

7570, serie 105

3301, serie 243

1384, serie 441

5990, serie 194

4418, serie 062

Premios secos de $10 millones

Los 10 números ganadores de los premios secos de $10 millones fueron:

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9281, serie 352

2082, serie 409

1435, serie 462

5107, serie 329

3268, serie 098

7488, serie 220

2726, serie 349

3453, serie 160

9999, serie 211

3100, serie 205

Bonos del Extra de Colombia

El sorteo incluyó además cuatro bonos asociados a números y series específicos. Los resultados fueron:

Bono Casa: 5762, serie 201

Bono Viaje de tus Sueños: 0351, serie 244

Bono Carro: 5065, serie 379

Bono Motocicleta: 9828, serie 486

Los bonos forman parte del plan de incentivos del sorteo extraordinario.

Recambio ganador

El recambio ganador del sorteo del Extra de Colombia fue el número 87. Este resultado juega con las dos últimas cifras del billete con lanzamiento adicional y aplica para billetería física y virtual, según las condiciones indicadas en el resultado oficial.

Tabla oficial con los números ganadores del Sorteo Extraordinario de Colombia correspondientes al 19 de septiembre de 2026.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Extra de Colombia?

El próximo Sorteo Extraordinario de Colombia está programado para el 30 de septiembre de 2026, correspondiente al sorteo número 2255.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. Para efectos de validación y pago de los premios, el documento válido es el acta firmada por las autoridades del sorteo, de acuerdo con la información incluida en el resultado oficial.