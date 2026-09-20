Resultados Extra de Colombia del 19 de septiembre de 2026: números ganadores y premios secos

El Extra de Colombia realizó este sábado 19 de septiembre de 2026 el sorteo extraordinario número 0021, correspondiente al convenio con el Sorteo Villa Republicana de Chiquinquirá. El número ganador del premio extramillonario de $15.000 millones fue el 4137, con la serie 421.
De acuerdo con los resultados oficiales publicados para el sorteo, el premio mayor corresponde al número 4137, serie 421. El resultado fue registrado en el sorteo realizado a las 11:00 de la noche.
Además del premio mayor, el Extra de Colombia entregó diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones y uno de $200 millones.
Número ganador del premio mayor
Número: 4137
Serie: 421
Premio: $15.000 millones
El sorteo también contempló un premio invertido de $78 millones, correspondiente al número 7314, serie 421.
Premios secos mayores del Extra de Colombia
Entre los principales resultados del sorteo del 19 de septiembre aparecen los siguientes números y series:
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- $1.000 millones: 9899, serie 482
- $500 millones: 5843, serie 033
- $300 millones: 2969, serie 124
- $200 millones: 7866, serie 213
- $100 millones: 9930, serie 319
Estos resultados hacen parte de los premios secos mayores contemplados en el sorteo extraordinario.
Premios secos de $20 millones
El Extra de Colombia también sorteó 10 premios secos de $20 millones:
- 4331, serie 245
- 1788, serie 513
- 3156, serie 314
- 4913, serie 076
- 1867, serie 279
- 7570, serie 105
- 3301, serie 243
- 1384, serie 441
- 5990, serie 194
- 4418, serie 062
Premios secos de $10 millones
Los 10 números ganadores de los premios secos de $10 millones fueron:
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- 9281, serie 352
- 2082, serie 409
- 1435, serie 462
- 5107, serie 329
- 3268, serie 098
- 7488, serie 220
- 2726, serie 349
- 3453, serie 160
- 9999, serie 211
- 3100, serie 205
Bonos del Extra de Colombia
El sorteo incluyó además cuatro bonos asociados a números y series específicos. Los resultados fueron:
- Bono Casa: 5762, serie 201
- Bono Viaje de tus Sueños: 0351, serie 244
- Bono Carro: 5065, serie 379
- Bono Motocicleta: 9828, serie 486
Los bonos forman parte del plan de incentivos del sorteo extraordinario.
Recambio ganador
El recambio ganador del sorteo del Extra de Colombia fue el número 87. Este resultado juega con las dos últimas cifras del billete con lanzamiento adicional y aplica para billetería física y virtual, según las condiciones indicadas en el resultado oficial.
¿Cuándo es el próximo sorteo del Extra de Colombia?
El próximo Sorteo Extraordinario de Colombia está programado para el 30 de septiembre de 2026, correspondiente al sorteo número 2255.
Los resultados publicados tienen carácter informativo. Para efectos de validación y pago de los premios, el documento válido es el acta firmada por las autoridades del sorteo, de acuerdo con la información incluida en el resultado oficial.