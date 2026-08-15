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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Lotería de Boyacá 15 de agosto de 2026: números ganadores, premio mayor y secos

Resultados Lotería de Boyacá 15 de agosto de 2026: números ganadores, premio mayor y secos

¿Ganó el Premio Mayor de 15.000 millones de pesos? Consulte AQUÍ los números ganadores y todos los secos de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 15 de agosto de 2026.

Logotipo de la Lotería de Boyacá con ilustración de una mujer junto a un canasto con billetes sobre un fondo blanco.
Imagen institucional de la Lotería de Boyacá que acompaña la publicación de los números ganadores y los premios del último sorteo. La gráfica incluye el logotipo oficial de la entidad y su tradicional eslogan corporativo.
Foto: Lotería de Boyacá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Este sábado 15 de agosto de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4637 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

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El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:

  • Premio Mayor ($15.000 Millones): en minutos
  • Serie: en minutos

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Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4637 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones. La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:

Con el fin de que los participantes verifiquen sus resultados, la Lotería de Boyacá difundió en sus canales oficiales la infografía del sorteo 4637. La imagen detalla tanto el Premio Mayor de $15.000 millones como la lista completa de los premios secos jugados la noche del 22 de julio de 2026.

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