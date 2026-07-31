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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Lotería de Medellín, premio mayor y secos último sorteo viernes 31 de julio de 2026

Resultados Lotería de Medellín, premio mayor y secos último sorteo viernes 31 de julio de 2026

Conozca el número ganador del Premio Mayor de 16.000 millones de pesos y la lista completa de los secos millonarios correspondientes al último sorteo de la Lotería de Medellín.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 31 de julio de 2026 el sorteo 4846, en el que puso en juego un premio mayor de $16.000 millones. Durante la jornada, un afortunado participante se quedó con el máximo premio gracias al número XXXX de la serie XXX, de acuerdo con la información oficial.

(a espera del sorteo)

Resultados de los secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo repartió millonarios incentivos mediante las diferentes categorías de premios secos, con valores que fueron desde los $10 millones hasta $1.000 millones.

Los resultados corresponden al sorteo 4846 de la Lotería de Medellín, realizado el 31 de julio de 2026. Como recomendación, los jugadores deben verificar siempre los números ganadores en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes hayan resultado ganadores deberán presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para adelantar el proceso de cobro.

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Las aproximaciones y premios de menor cuantía pueden reclamarse a través de los distribuidores autorizados o loteros oficiales. En cambio, los premios mayores y los secos de alto valor deben cobrarse directamente ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este procedimiento.

Finalmente, es importante recordar que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto por ganancias ocasionales.

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