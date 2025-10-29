Resultados Lotería del Valle miércoles 29 de octubre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el sorteo número 4820 de la Lotería del Valle, realizado el miércoles 29 de octubre de 2025.

Este tradicional juego de azar, que cada semana mantiene en expectativa a miles de jugadores, ofreció un premio mayor de $9.000 millones, convirtiéndose en una oportunidad única para transformar la vida de un afortunado ganador.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 29 de octubre de 2025 es el 3612 de la serie 249. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos Entregados

Además del premio principal, la Lotería del Valle entregó numerosos premios secos que beneficiaron a jugadores en diferentes regiones del país. A continuación, se detallan los números y series ganadores: (en minutos).

Recomendación para los jugadores

La Lotería del Valle invita a todos los participantes a verificar cuidadosamente su número y serie en los canales oficiales, para confirmar si resultaron ganadores de alguno de los premios.



Día y hora de los sorteos

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de Telepacífico. Se utilizan baloteras electroneumáticas, garantizando así transparencia y seguridad en cada resultado.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para hacer efectivo su premio:



Premios menores a $20 millones: se pueden cobrar en puntos de venta autorizados o con loteros oficiales.

se pueden cobrar en puntos de venta autorizados o con loteros oficiales. Premios superiores a $20 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:



Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios mayores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición que se mantiene viva

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa siendo una de las favoritas de los colombianos. Cada semana, miles de personas participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de esta histórica lotería.