Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar con mayor tradición en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 10 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde al resultado oficial.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con otras cifras.



Número ganador del chance Sinuano Día

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El resultado oficial del sorteo Sinuano Día de hoy, domingo 10 de mayo de 2026, corresponde al número xxxx.

Quienes hayan participado en esta edición deben revisar cuidadosamente su tiquete, teniendo en cuenta el orden exacto de las cifras apostadas.

Este juego permite hacer apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del chance Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde.

Por lo general, el resultado puede consultarse pocos minutos después de finalizado el sorteo, a través de los canales oficiales y puntos autorizados de venta.



Cómo se juega el chance

Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día



El trámite para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque hay documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio:

Si el premio es menor a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

Si el premio es superior a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de antelación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.