Sinuano Día resultado del último sorteo hoy domingo 5 de julio de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance con mayor popularidad en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su tradición lo ha convertido en una de las opciones de apuesta más conocidas entre los jugadores de la región.

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 5 de julio de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al número ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m., hora en la que se conoce el número ganador.

Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



• Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

• Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

• Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

• Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

• Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

• Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

• Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

• Documento de identidad original.

• Fotocopia legible del documento de identidad.

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Documentos adicionales según el valor del premio:

• Si el premio es menor a 48 UVT: solo debe presentar los documentos fundamentales.

• Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

• Si el premio es mayor a 182 UVT: también debe presentar una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.