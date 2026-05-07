Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los apostadores pueden verificar los resultados oficiales.



Resultado del Sinuano Día hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este jueves 7 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si resultaron favorecidos.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta que se adaptan a distintos niveles de riesgo y estrategias de juego. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más populares se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso para cobrar premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones de chance más utilizadas por los apostadores en Colombia.