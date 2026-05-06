Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe colombiana.



Resultado del Sinuano Día hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este miércoles 6 de mayo de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.. Minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores verificar sus jugadas de manera rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas modalidades permiten optar por premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en la región Caribe colombiana.