Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 13 de julio de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor acogida en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador y llevarse uno de los premios disponibles.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 13 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar el tiquete con el distribuidor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que incrementa las posibilidades de obtener un premio mayor cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.



Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

A qué hora juega Sinuano Día

Publicidad

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, que premian a los jugadores según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Publicidad

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica.

Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

