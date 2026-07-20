Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de julio de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, con gran presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se ha convertido en una alternativa de entretenimiento para miles de jugadores que buscan acertar el número ganador y obtener un premio.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 20 de julio de 2026 es el 8926 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.



Número ganador: 8926.

Dos últimas cifras: 26.

Tres últimas cifras: 926.

La quinta: 3.

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del resultado principal.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en el orden exacto de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo correspondiente

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m., momento en el que se conoce el número ganador de la jornada.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, existen documentos básicos que todos los ganadores deben presentar:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios de mayor valor se solicitan documentos adicionales según la cantidad de UVT

