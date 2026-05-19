Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Este sorteo tiene gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde miles de apostadores participan diariamente en busca de acertar las cifras ganadoras en sus diferentes modalidades.



Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 19 de mayo de 2026 fue el XXXX. Los organizadores felicitaron a los ganadores de la jornada y recomendaron verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m.

Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo del sorteo.

Cómo se juega el chance Sinuano Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de las cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen algunos requisitos básicos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos obligatorios



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

