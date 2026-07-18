Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 18 de julio de 2026

El chance Sinuano Día continúa ocupando un lugar destacado entre los juegos de azar más tradicionales de Córdoba y la región Caribe colombiana. Cada tarde, miles de apostadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de descubrir si la combinación elegida les permitió obtener alguno de los premios del sorteo.

Su amplia trayectoria, las distintas modalidades de apuesta y la facilidad para participar han hecho que este juego mantenga una importante acogida entre quienes prueban suerte diariamente.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 18 de julio de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día para este sábado 18 de julio de 2026 fue el: (en minutos). La organización felicitó a los ganadores y recomendó confirmar el resultado con un vendedor autorizado para validar el premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



Para evitar inconvenientes durante el proceso de cobro, la entidad operadora recomienda validar las cifras únicamente en canales oficiales y conservar el tiquete en perfecto estado.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez finaliza la extracción, los resultados son publicados en los canales oficiales y establecimientos autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente el desenlace del juego.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su estrategia. El premio dependerá de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada.

Modalidades disponibles



4 cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. 4 cifras combinado: premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar la posición.

premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar la posición. 3 cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo.

requiere acertar las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo. 3 cifras combinado: permite ganar cuando las tres cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente orden.

permite ganar cuando las tres cifras coinciden, aunque aparezcan en diferente orden. 2 cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. 1 cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

Estas modalidades brindan diferentes alternativas de juego para quienes buscan mayores premios o más posibilidades de acierto.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido, aunque en todos los casos es indispensable presentar la documentación requerida por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT : solo requieren la documentación básica.

: solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.En caso de premios de mayor valor, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes formas de apostar y una sólida presencia en Córdoba y la región Caribe, el Sinuano Día continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan una nueva oportunidad para ganar en cada jornada.