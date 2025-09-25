Sinuano Día resultado jueves 25 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en la región Caribe de Colombia, donde se ha convertido en una tradición diaria para miles de apostadores.

Su presencia es especialmente fuerte en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, departamentos en los que cada tarde los jugadores esperan con emoción los resultados que pueden cambiarles la vida. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para que los apostadores puedan conocer al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Parte del atractivo de este chance radica en la variedad de formas de apostar, que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos. Los premios cambian según el tipo de acierto:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible y flexible, ya que permite participar con montos desde $500 pesos y hasta $25.000 pesos. Esta característica lo convierte en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar algunos documentos básicos para hacer efectivo su premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se pueden exigir requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (con una expedición no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Gracias a su tradición, premios atractivos y facilidad para participar, el Sinuano Día sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan poner a prueba su suerte en la Costa Caribe.