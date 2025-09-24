Sinuano Día resultado miércoles 24 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la región Caribe de Colombia.

Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de apostadores siguen con expectativa el sorteo que promete cambiarles la vida con atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.. Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo para conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado y celebrar una victoria al instante.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito de este chance es la variedad de modalidades disponibles, que ofrecen diferentes formas de ganar y se adaptan a distintos estilos de apuesta. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por su accesibilidad y flexibilidad, ya que permite participar con montos bajos y ajustar la inversión según el presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $25.000 pesos

Esta característica lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio es sencillo. Solo es necesario presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se pueden requerir documentos adicionales:

