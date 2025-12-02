Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos y queridos de la Costa Caribe. Con miles de participantes diarios, este chance se ha convertido en un símbolo de emoción y en una referencia habitual para jugadores en diferentes regiones del país.

Cada tarde, aumenta la expectativa por conocer el número ganador y por la posibilidad de obtener un premio que puede transformar el día de cualquier apostador.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 2 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario constante lo han vuelto un acompañante infaltable en las tardes de la región Caribe y gran parte del territorio colombiano.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

La variedad de modalidades convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, accesible y llena de posibilidades.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar es fácil y económico. Las apuestas pueden hacerse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos ingresen al juego sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una copia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. Su continuidad, la emoción que despierta y la confianza de sus apostadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.