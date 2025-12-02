Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos y queridos de la Costa Caribe. Con miles de participantes diarios, este chance se ha convertido en un símbolo de emoción y en una referencia habitual para jugadores en diferentes regiones del país.
Cada tarde, aumenta la expectativa por conocer el número ganador y por la posibilidad de obtener un premio que puede transformar el día de cualquier apostador.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 2 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario constante lo han vuelto un acompañante infaltable en las tardes de la región Caribe y gran parte del territorio colombiano.
El Sinuano Día ofrece diversas formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia:
La variedad de modalidades convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, accesible y llena de posibilidades.
Participar es fácil y económico. Las apuestas pueden hacerse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos ingresen al juego sin complicaciones.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. Su continuidad, la emoción que despierta y la confianza de sus apostadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.