Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 9 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos del Caribe colombiano. Cada jornada, miles de apostadores siguen el sorteo atraídos por la emoción de acertar el número ganador y la posibilidad de transformar su día con un solo resultado.

Su trayectoria y aceptación lo mantienen como una referencia constante para quienes disfrutan del mundo del azar.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 9 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 9 de diciembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La estabilidad en su horario y su reputación por la transparencia han convertido esta lotería en un clásico de las tardes, tanto en la Costa Caribe como en otras zonas del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estilo de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidir exactamente con las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden ir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de alternativas para quienes disfrutan apostar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

El acceso al Sinuano Día es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin dificultades.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el monto del premio —calculado en UVT— pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día continúa siendo una tradición profundamente enraizada en la Costa Caribe. La confianza de los apostadores, su continuidad y la emoción característica del sorteo lo mantienen como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos en Colombia.