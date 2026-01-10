Sinuano Día resultado último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Gracias a su trayectoria y a la constancia de sus sorteos diarios, este chance se ha consolidado como una opción habitual para miles de jugadores en la región.

Su popularidad se debe, en gran parte, a su mecánica sencilla y a la accesibilidad de sus apuestas, lo que lo consolida como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia y como una cita habitual para los aficionados al chance.

El evento puede seguirse en tiempo real a través de su transmisión en vivo:

Número ganador de Sinuano Día hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los jugadores de Sinuano Día pueden incluir la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias siempre que se acierte de forma simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad en cada jornada y la transparencia del proceso han sido factores clave para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una práctica popular entre la comunidad.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es fácil y al alcance de todos. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos se sumen al sorteo. Esta amplitud en los valores de apuesta ha sido clave para conservar su carácter popular y su aceptación a nivel nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día varía según el monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse al momento de la reclamación.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):

