Sinuano Noche, resultado del sorteo hoy sábado 17 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los chances más conocidos de la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada sorteo permite a los participantes comprobar si las cifras de sus apuestas coinciden con el resultado ganador.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con las que aparecen en su tiquete para verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez finalice el sorteo y el operador publique la información oficial.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Sinuano Noche?

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con las condiciones del juego y la modalidad seleccionada. Antes de registrar una combinación, es recomendable confirmar el valor con un vendedor autorizado y conservar el tiquete.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El Sinuano Noche ofrece varias opciones para jugar con cuatro, tres, dos o una cifra. Cada modalidad tiene condiciones específicas y el premio depende de la combinación acertada y del valor apostado.



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite jugar con las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

requiere acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden.

consiste en acertar las tres cifras seleccionadas, sin importar su orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del resultado.

se deben acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite apostar por una sola cifra, según las condiciones del juego.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota se incorporó a esta modalidad para ofrecer una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador. Los participantes deben revisar el resultado de esta balota y comprobar cómo aplica a su apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y tramitar el pago. Los requisitos varían según el valor del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe estar en buen estado y conservar la información legible. Según las condiciones informadas para el trámite, el pago mediante transferencia bancaria puede tardar aproximadamente ocho días hábiles. Se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado.