Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más tradicionales en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000 y acceder a importantes premios según la combinación acertada.



Resultado del Sinuano Noche – Jueves, 11 de septiembre

El más reciente sorteo entregó los siguientes resultados oficiales:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el Sinuano incorporó la quinta balota o número extra, lo que amplía las oportunidades de acierto al combinarse con las cifras principales.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales del juego.



Modalidades de juego del Chance

El Sinuano ofrece diferentes formas de apostar, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden de las mismas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en el orden exacto.

las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: l as tres últimas cifras en cualquier orden.

as tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: premio al acertar la última cifra.

¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar documentos básicos, y en algunos casos, cumplir requisitos adicionales según el valor ganado.



Documentos fundamentales

Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT)