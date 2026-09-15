Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 15 de septiembre de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor presencia en la Costa Caribe colombiana, especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 15 de septiembre de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

El Sinuano Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras.

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¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y el resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.

¿Cómo se juega el chance?

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El Sinuano Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: consiste en acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen requisitos adicionales de acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT:

