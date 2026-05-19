Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Cada noche, miles de apostadores siguen el resultado con la esperanza de acertar las cifras ganadoras.

Número ganador de Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 19 de mayo de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado directamente con el tiquete original y en puntos autorizados.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que aumenta las posibilidades de obtener mayores premios al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.

Publicidad

A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 y ofrece diferentes modalidades para ganar dependiendo del número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan en el sorteo oficial.

Publicidad

Vea el sorteo en vivo aquí:

Cómo se juega el chance

El chance cuenta con distintas modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de números acertados y el orden de aparición:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

Publicidad

El proceso de reclamación depende del valor del premio, aunque hay documentos obligatorios en todos los casos:

Presentar el tiquete original diligenciado y sin tachones.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

Además, según el monto ganado, pueden solicitarse otros requisitos: