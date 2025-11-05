Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este chance representa mucho más que una apuesta diaria: es una tradición que mezcla emoción, esperanza y unión familiar. Noche tras noche, hogares y grupos de amigos se reúnen con la ilusión de acertar el número ganador, manteniendo vivo el espíritu alegre y comunitario que caracteriza a la Costa Caribe.

Con una trayectoria sólida y una reputación basada en la transparencia, el Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más confiables del país. Su presencia constante en medios regionales y las transmisiones en vivo han fortalecido su vínculo con la comunidad, reafirmando su importancia dentro del patrimonio cultural del Caribe.

Resultado del Sinuano Noche – 5 de noviembre de 2025

En el sorteo correspondiente al miércoles, 5 de noviembre de 2025, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Quinta balota

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

El resultado fue anunciado durante la habitual transmisión nocturna, en la que diariamente se revelan los números ganadores con total transparencia.



Un juego tradicional y accesible para todos

Parte del éxito del Sinuano Noche radica en su accesibilidad. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades de premio y aumentó la emoción entre sus seguidores.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de sus canales oficiales. Esto permite que los apostadores conozcan los resultados en tiempo real y con total confianza.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece varias modalidades que se adaptan a todo tipo de estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad tiene premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Los jugadores que resulten ganadores deben presentar en un punto autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, expresado en UVT, se solicitan documentos adicionales:

