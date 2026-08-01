Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para comprobar si acertaron el número ganador y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.

Además de sus diferentes modalidades de apuesta, este chance incorpora la quinta balota, una alternativa que amplía las posibilidades de obtener premios y que ha ganado protagonismo entre quienes participan de manera frecuente.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 1 de agosto de 2026

De acuerdo con el sorteo oficial realizado este sábado 1 de agosto de 2026, la combinación ganadora fue: (resultado en breve)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los jugadores pueden verificar los resultados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar cualquier premio obtenido.



La quinta balota amplía las oportunidades de ganar

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo y que fue incorporada al juego durante 2025.

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Esta modalidad permite acceder a premios complementarios cuando coincide con la apuesta realizada, ofreciendo nuevas posibilidades de acierto y convirtiéndose en una de las opciones favoritas de los jugadores habituales del Sinuano Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el valor que deseen invertir.

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Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche ofrece diferentes alternativas para que cada jugador participe según su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con la documentación exigida por el operador.

Documentos obligatorios



Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador.

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Además de los documentos obligatorios, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deberán presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, requisito indispensable para completar el proceso de pago.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte cada noche en Colombia.