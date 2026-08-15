Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chance Sinuano Noche es uno de los sorteos más consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, los jugadores esperan la publicación del resultado oficial para comprobar si acertaron el número ganador y si su tiquete obtuvo alguno de los premios disponibles.

Una de las características de este juego es la quinta balota, una cifra adicional que acompaña la combinación principal y ofrece una posibilidad complementaria de obtener premios.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si la apuesta fue ganadora.

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La quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada al juego durante 2025 y permite acceder a premios complementarios cuando coincide con la apuesta realizada.

La alternativa se ha convertido en uno de los elementos destacados entre los jugadores habituales del Sinuano Noche.

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¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Chance Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que decidan jugar.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego dispone de diferentes alternativas para participar según la combinación elegida.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio al acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del resultado oficial.

Entrega premio al acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes aciertan solamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos obligatorios



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida para realizar el cobro.

Solo requieren la documentación básica establecida para realizar el cobro. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

También se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los documentos básicos y el formulario SIPLAFT.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa siendo uno de los chances con mayor seguimiento entre los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.