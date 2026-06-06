Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche realiza un nuevo sorteo este sábado 6 de junio de 2026 y miles de jugadores en Colombia están atentos a conocer la combinación ganadora de la jornada. Este juego de azar, reconocido especialmente en la región Caribe, se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan probar su suerte cada noche.

Número ganador del Chance Sinuano Noche del sábado 6 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo de hoy, la combinación ganadora es:

Resultados del sorteo:



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los participantes pueden verificar si su apuesta resultó favorecida comparando cuidadosamente los números registrados en su tiquete con los resultados oficiales divulgados tras el sorteo.

La quinta balota continúa generando interés entre los jugadores

Publicidad

Desde su implementación, la quinta balota se ha convertido en uno de los elementos más llamativos del Chance Sinuano. Esta modalidad complementa el resultado principal y ofrece nuevas oportunidades de premio para quienes participan diariamente.

La inclusión de este número adicional ha despertado un mayor interés entre los apostadores, ya que amplía las posibilidades de obtener ganancias y aporta una dinámica diferente a cada sorteo.

¿A qué hora juega el Chance Sinuano Noche?

Publicidad

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 de la noche, horario en el que se define la combinación ganadora de la jornada.

Las apuestas pueden efectuarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor que cada participante decida invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chance Sinuano Noche cuenta con varias opciones para que los jugadores elijan la que mejor se ajuste a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que hayan sido sorteadas.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que hayan sido sorteadas. Tres cifras directo: Entrega premio cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

Entrega premio cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras: Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras sin importar su posición.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras sin importar su posición. Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña:Otorga premio a quienes coinciden únicamente con la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar un premio del Chance Sinuano Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentar todos los ganadores.

Documentación requerida

Para iniciar el proceso de reclamación es necesario presentar:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor ganado



Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT : además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

: además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días para completar el pago.

Un sorteo que mantiene su popularidad en Colombia

Publicidad

Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de suerte y azar más seguidos en Colombia. Cada noche, miles de personas esperan conocer los resultados con la ilusión de que la combinación ganadora les permita llevarse uno de los premios disponibles.